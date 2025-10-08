A Prefeitura de Feijó, junto com o GdA/Deracre, iniciou a construção do novo campus do Instituto Federal do Acre (Ifac) no município. A primeira etapa é a terraplanagem do terreno, preparando o espaço para os cursos que vão formar técnicos e universitários.

O terreno, cedido pela SPU, tem 25 mil m², e a preparação do solo recebeu investimento de R$ 600 mil, com recursos provenientes de emendas dos deputados Clodoaldo Rodrigues, Pedro Longo e Eduardo Ribeiro.

Projetado para atender 1.400 alunos, o campus vai oferecer cursos técnicos e superiores, gerando qualificação, empregos e impulsionando o desenvolvimento econômico e social de Feijó e da região.

(Assessoria de imprensa)

