Por Antônia Nascimento

A equipe do CRAS e da Secretaria de Assistência Social de Capixaba passou duas semanas em Rio Branco em um treinamento intenso do CapacitaSUAS, programa nacional que fortalece a atuação de gestores, técnicos e conselheiros da rede socioassistencial.

A iniciativa, promovida pelo Governo Federal em parceria com o Estado, busca tornar o atendimento às famílias mais eficiente e humano.

“Participar desse curso é um privilégio, não só para mim, mas para toda a equipe,” afirmou a secretária Rakel Vieira.

(CRAS)

