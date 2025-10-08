A Receita Federal começou na última quarta-feira (1º) o envio de cartas a 397.731 contribuintes que tiveram a declaração do IRPF 2025 retida na malha fina. O objetivo é incentivar que cada um regularize sua situação antes de enfrentar multas. Os envios ocorrem em lotes semanais até 18 de outubro.

Não precisa ir à Receita nem contratar especialista. Basta acessar o serviço MEU IMPOSTO DE RENDA no e-CAC ou pelo aplicativo da Receita Federal (iOS e Android). Se a declaração estiver retida, o sistema mostra “Com Pendência” e oferece orientações de como corrigir o erro.

Verifique se os valores declarados estão corretos e se há documentos que comprovem as informações. Caso haja algum equívoco, é só enviar uma declaração retificadora — tudo online, sem precisar ir a um posto.

Agir agora evita que multas sejam aplicadas sobre o imposto devido ou diferenças identificadas pela Receita.

(Receita Federal)