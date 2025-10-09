Resumo dos dados da Cesta Básica em Rio Branco

— Rio Branco teve queda de 3,15% no custo da cesta básica em setembro, com valor médio de R$ 620,99, o sétimo mais barato do país.

— Oito dos 12 alimentos pesquisados ficaram mais baratos, com destaque para tomate (-16,33%), farinha de mandioca (-4,61%) e arroz agulhinha (-4,13%).

— No acumulado entre abril e setembro, nove produtos registraram queda em Rio Branco, especialmente tomate (-20,70%) e banana (-17,99%).

Gov Federal – Segundo pesquisa de Conab e DIEESE divulgada nesta quarta, capital acreana apresentou queda em oito dos 12 alimentos pesquisados, com destaque para tomate, farinha de mandioca e arroz.

O custo da cesta básica de alimentos teve redução em 22 das 27 capitais do Brasil em setembro na comparação com agosto. A informação é da Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, divulgada nesta quarta-feira, 8 de outubro, pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) e pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

OITO DE 12 – Em Rio Branco, a queda foi de -3,15% e o custo médio da cesta básica ficou em R$ 620,99 em setembro — o sétimo mais barato entre as capitais avaliadas. Oito dos 12 itens pesquisados tiveram redução na capital acreana. O destaque foi o tomate, com redução de 16,33. Farinha de mandioca (-4,61%), arroz agulhinha (-4,13%), açúcar cristal (-1,66%), manteiga (-1,16%), leite integral (-1,09%), café em pó (-0,68%) e carne bovina de primeira (-0,29%) foram os outros itens com redução. Para outros quatro, houve aumento: banana (3,23%), óleo de soja (1,99%), pão francês (0,70%) e feijão carioca (0,44%).

ACUMULADO – Entre abril e setembro de 2025, nove produtos acumularam queda em Rio Branco: tomate (-20,70%), banana (-17,99%), arroz agulhinha (-12,24%), farinha de mandioca (-9,52%), pão francês (-4,96%), café em pó (-4,32%), açúcar cristal (-4,16%), feijão carioca (-1,94%) e carne bovina de primeira (-1,66%). Outros três produtos registraram alta: manteiga (3,28%), óleo de soja (2,11%) e leite integral (0,42%).

