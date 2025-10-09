GdA – Ampliando a comunicação pública, na tarde desta quinta-feira, 9, o governo do Acre, em comunhão com a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), celebrou a inauguração da TV Nova Aldeia. A solenidade, realizada na capital Rio Branco, marcou o retorno do estado à Rede Nacional da TV Brasil após sete anos de ausência.

Grifo meu: a TV Aldeia agora terá, como diz trecho do release do GdA, a parceria da Ufac…a pergunta do título é pertinente porque as ‘emissoras públicas’ no Acre(rádios) não são públicas e não cumprem a sua função social por serem públicas…quem sabe com a Ufac participando as coisas melhorem…



J R Braña B.

