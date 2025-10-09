Por Clícia Araújo

GdA – Com apenas 14 anos, a acreana Ana Joyce do Carmo Gomes coleciona feitos que impressionam. Estudante do Colégio Militar Tiradentes, em Rio Branco, ela foi aprovada em 14 cursos de graduação — públicos e privados, espalhados pelo país — e ainda ficou em primeiro lugar geral em um concurso municipal.

Por trás dos resultados, há uma história de curiosidade, disciplina e apoio da rede pública. Ana é acompanhada pelo Núcleo de Atividades de Altas Habilidades/Superdotação (NAAH/S), ligado à Secretaria de Educação (SEE), que identifica e orienta estudantes com potencial diferenciado.

A rotina: manhãs na escola, tardes de estudo e música, e noites com inglês e aulas preparatórias para o Enem 2026. O sonho é claro: Medicina na USP.

“Quero uma vida tranquila e poder ajudar pessoas. A medicina é o que mais me inspira”, diz.

Mesmo com as conquistas, Ana mantém o humor e a leveza típicos da idade: “Fiz os vestibulares por curiosidade, nem imaginava que ia passar em todos”.

A mãe, Vânia do Carmo Nery, acompanha de perto. “Desde pequena ela gosta de aprender. Quando vimos, já estava envolvida em várias atividades”, conta.

Além do talento nos estudos, Ana domina mais de dez instrumentos musicais e já representou o Acre em um concerto no Teatro Amazonas, em Manaus.

Para os professores do NAAH/S, a trajetória de Ana mostra o poder transformador da educação pública e o impacto de políticas que valorizam talentos. “Ela é exemplo de disciplina e paixão pelo que faz”, resume o professor Marcelo Wiliam Fernandes.

Hoje, Ana segue firme no caminho dos estudos — sem perder a simplicidade. “Sou grata a todos que acreditam em mim. Sei que ainda tenho muito a aprender.”

