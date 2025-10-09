ICL – O movimento que enterrou na Câmara a Medida Provisória 1303 — a chamada MP do IOF — marca um novo capítulo da estratégia política do Centrão. O bloco, formado por PP, União Brasil, Republicanos e PL, articulou a retirada da pauta a poucas horas do prazo final, impedindo a votação e garantindo que a proposta caducasse. O resultado foi o alívio para bancos, grandes fundos de investimento e casas de apostas, e o golpe nas contas públicas: R$ 35 bilhões a menos para obras, programas sociais e políticas voltadas aos mais pobres.

Grifo meu: mas existem os inocentes úteis…que ficam defendendo os interesses dos ricos, acredite, em grupo de zap…são os geraldinos de zap…inocentes úteis….eles não sabem, eles não veem, eles não compreendem, mas eles replicam tudo de interesse dos de cima…mesmo eles sendo dos de baixo….é o mundo perfeito para os que dominam tudo.

Grifo meu 2: nem a crítica correta e justa ao governo Lula eles sabem fazer…e olha que há motivos para questionar o governo….mas eles fazem a menor ideia qual seria a crítica.



J R Braña B.

Ps(post scriptum): ontem aqui: Centrão e bolsonaristas (com bancada do 7 a 1) livram bancos, Fintechs e casas de apostas de pagarem imposto justo

