Entre 10 e 26 de setembro, o ICMBio realizou a Operação Nacional Trincheira Verde, com apoio da Força Nacional e da Adepará, para combater a criação ilegal de gado na Terra do Meio, em Altamira (PA). A ação aplicou R$ 22 milhões em multas, fez apreensões de R$ 1,68 milhão e embargou mais de 700 hectares usados irregularmente.

Os agentes também destruíram tratores, curral, balsa de garimpo e outras estruturas usadas em atividades ilegais. Num dos pontos fiscalizados, foi encontrada uma balsa de garimpo operando no Rio Iriri, que acabou desmontada.

