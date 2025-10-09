A constatação é do Governo Federal.

O cidadão acreano que pretende tirar a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) precisa trabalhar, em média, mais de 8 meses e meio. É o estado onde mais se demora para conseguir o dinheiro da primeira CNH em todo o Brasil, seguido de Bahia, Amazonas, Maranhão e Pernambuco.

O cálculo, feito pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), se baseia em critério de referência utilizado pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) em estudos sobre o endividamento das famílias no Brasil. Segundo a Febraban, comprometer cerca de 30% da renda mensal com um objetivo específico – como pagar uma dívida ou financiar um bem – é o limite considerado saudável para manter o orçamento equilibrado. Acima disso, a situação financeira pode ficar mais apertada e aumentar o risco de inadimplência.

No Acre, o valor da CNH A+B é de R$ 3.302,33 e a renda média per capita fica em R$ 1.271. Comprometendo-se 30% dessa renda, tem-se R$ 381,30 por mês para juntar até conseguir dar entrada no processo de obtenção da habilitação. Dessa forma, um acreano levaria 8,66 meses para conseguir o dinheiro necessário.

Grifo meu: tirar a CNH deve ser 0800…Autoescolas, Cartórios e seus custos….duas coisas que precisam ser revistas.



J R Braña B.

