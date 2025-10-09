Bem.
Até as formigas em Sena Madureira sabem que secretários do prefeito Gehlen não fazem o que bem entendem.
Isso foi em priscas(e recentes) eras com outros prefeitos.
Onde os secretários faziam o que queriam.
Esta semana Gehlen mostrou a tarjeta roja para um de seus secretários.
À boca miúda (em Sena é à boca graúda) dizem que o prefeito não gostou do comportamento do subordinado, que estaria – estaria agindo politicamente fora do cercadinho do oficialismo.
Jorge Viana, governador e prefeito – também enquadrava seus secretários com mão-de-ferro…quem quisesse fazer política por conta própria que pedisse para sair…ou então era convidado a sair…, ou era saído, digamos assim.
Gehlen mostra que manda e que ele é o prefeito.
Há nisso o lado bom e o ruim porque a política é dual, como tudo na vida.
A demissão/exoneração publicada hoje em primeira mão aqui neste blog de fim do mundo é um recado claro.
Não inventem de serem secretários de vocês mesmo.
A prefeitura tem comando.
Gehlen ainda tem tempo de fazer uma grande administração em Sena….porque ainda patina nos escaninhos da máquina pública.
E só uma gestão inovadora fará com que as pessoas relevem as suas esquisitices pessoais.
Aqui só para nós: em Sena as coisas corriam muito frouxas….
Gehlen é freio de arrumação neste primeiro ano.
Porque era mesmo preciso interromper o antigo curso das coisas na gestão de uma cidade muito mal acostumada.
J R Braña B.
PS(post scriptum): em abril deste ano…o prefeito falou isso aqui sobre secretários…
(…)
