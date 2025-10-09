Bem.

Até as formigas em Sena Madureira sabem que secretários do prefeito Gehlen não fazem o que bem entendem.

Isso foi em priscas(e recentes) eras com outros prefeitos.

Onde os secretários faziam o que queriam.

Esta semana Gehlen mostrou a tarjeta roja para um de seus secretários.

À boca miúda (em Sena é à boca graúda) dizem que o prefeito não gostou do comportamento do subordinado, que estaria – estaria agindo politicamente fora do cercadinho do oficialismo.

Jorge Viana, governador e prefeito – também enquadrava seus secretários com mão-de-ferro…quem quisesse fazer política por conta própria que pedisse para sair…ou então era convidado a sair…, ou era saído, digamos assim.

Gehlen mostra que manda e que ele é o prefeito.

Há nisso o lado bom e o ruim porque a política é dual, como tudo na vida.

A demissão/exoneração publicada hoje em primeira mão aqui neste blog de fim do mundo é um recado claro.

Não inventem de serem secretários de vocês mesmo.

A prefeitura tem comando.

Gehlen ainda tem tempo de fazer uma grande administração em Sena….porque ainda patina nos escaninhos da máquina pública.

E só uma gestão inovadora fará com que as pessoas relevem as suas esquisitices pessoais.

Aqui só para nós: em Sena as coisas corriam muito frouxas….

Gehlen é freio de arrumação neste primeiro ano.

Porque era mesmo preciso interromper o antigo curso das coisas na gestão de uma cidade muito mal acostumada.



J R Braña B.

PS(post scriptum): em abril deste ano…o prefeito falou isso aqui sobre secretários…

