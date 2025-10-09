O Pró-Amazônia aprovou 74 projetos de pesquisa de 32 instituições da região, com investimento de R$ 33,5 milhões. Financiado pelo FNDCT e coordenado pelo MCTI e CNPq, o programa fortalece a ciência e a inovação na Amazônia Legal, em parceria com países da OTCA, como Colômbia e Peru.

As propostas envolvem 15 localidades e priorizam áreas como saúde, biotecnologia, educação e saberes tradicionais. Parte dos recursos será destinada a bolsas de pesquisa e à cooperação entre cientistas brasileiros e estrangeiros.

(CNPq)

