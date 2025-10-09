Resumo do D.O em relação a Sena Madureira neste dia 9 de outubro

1️⃣ Decreto 167/2025: Prefeitura de Sena Madureira determina atualização cadastral de pensionistas e beneficiários de pensão judicial para aprimorar a gestão de pessoal.

2️⃣ Decreto 168/2025: Prefeito exonera Carlos Costa Vale do cargo de Secretário Municipal de Apoio ao Produtor Rural.

3️⃣ Decreto 169/2025: Nilcileia Mendes da Silva é designada para responder interinamente pela Secretaria de Apoio ao Produtor Rural.

4️⃣ Portaria 041/2025: Instituída a Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Sena Madureira.

5️⃣ Convite de Preços: Prefeitura abre cotação para contratação direta de empresa para fornecimento de cestas básicas alimentícias.

Quinta-feira, 09 de Outubro de 2025 – D.O Nº 14.124

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENA MADUREIRA

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 167 de 06 de outubro de 2025

Art. 1º Fica estabelecida a atualização cadastral dos pensionistas da Prefeitura e de todos os beneficiários de pensão judicial que recebem por meio de desconto em folha de pagamento, no âmbito da administração pública municipal direta e indireta, com o objetivo de aprimorar a gestão de recursos humanos e manter atualizado o banco de dados de pessoal.

DECRETO Nº 168 de 08 de outubro de 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sena Madureira

RESOLVE: Art.1º EXONERAR, o senhor Carlos Costa Vale do cargo de Secretário Municipal de Apoio ao Produtor Rural.

DECRETO Nº 169 de 08 de outubro de 2025

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SENA MADUREIRA, Estado do Acre, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Sena Madureira

RESOLVE: Art. 1º DESIGNAR, a senhora Nilcileia Mendes da Silva para responder interinamente pela Secretaria Municipal de Apoio ao Produtor Rural

PORTARIA/PMSM/GAB/SEMSA Nº 041/2025

Nomeia a Comissão Organizadora da 7ª Conferência Municipal de Saúde do Município de Sena Madureira e dá Outras Providências.

CONVITE PARA COTAÇÃO DE PREÇOS

Art. 1° Tornar público o interesse em realizar a pesquisa de preços, referente à contratação direta, por Dispensa de Licitação. Aquisição de CESTAS BÁSICAS ALIMENTÍCIAS

