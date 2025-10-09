Ufac – O Programa de Educação Tutorial (PET) de Educação Física da Ufac está desenvolvendo o projeto “Resgatando Jogos e Brincadeiras Tradicionais” no bairro Taquari, em Rio Branco. As atividades começaram em julho e contam com a parceria da Igreja Batista, que cede o espaço e os materiais.

Estudantes da Ufac trabalham com crianças e adolescentes da comunidade, revivendo brincadeiras que marcaram diferentes gerações. O projeto incentiva o lazer, a socialização e o desenvolvimento motor, fortalecendo também a convivência coletiva e a troca de saberes populares.

Segundo a professora Eliane Elicker, tutora do PET, a iniciativa aproxima universidade e comunidade:

"Ao unir esforços locais, o projeto valoriza a cultura, promove bem-estar e contribui para a formação cidadã dos acadêmicos."