O TJAC, com apoio do COMMI, Nujures e Esjud, realiza nos dias 16 e 17 de outubro o 2º Encontro Pop Rua Jud Acre, no TRE-AC, Rio Branco. Inscrições gratuitas até 13/10.

O encontro discute avanços e boas práticas da Justiça Restaurativa e reúne magistrados, servidores, órgãos públicos e organizações sociais. Palestrantes confirmados: Pablo Coutinho (CNJ), Luciana Ortiz (Comitê Nacional PopRuaJud), José Rubens Plates (MPF) e Douglas Martins (TJMA).

No dia 17/10, acontece também o 2º Mutirão Pop Rua Jud, no Colégio Estadual Barão de Rio Branco, oferecendo assistência jurídica, CPF, título de eleitor, exames de saúde, vacinação e roupas.

