Conab – Os produtores de açaí do Acre estão entre os beneficiados pela nova lista do Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar (PGPAF), divulgada pela Conab. Bônus, válido desde hoje,10 de outubro a 9 de novembro, reduz parcelas do Pronaf quando o preço de mercado do produto cai abaixo do valor mínimo definido pelo governo federal.

O programa tem o objetivo de proteger a renda dos pequenos agricultores e equilibrar as variações do mercado. Cálculo do benefício é feito com base nos custos de produção levantados pela Conab. A inclusão do açaí na lista reconhece o peso da fruta na economia e na cultura rural do Acre.

Conforme o Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), o PGPAF garante que os produtores mantenham suas atividades mesmo em períodos de baixa no preço de venda. Além do Acre, o novo ciclo contempla produtos como cebola (SP e PR), mel de abelha (RS e SE), feijão-caupi (AP) e raiz de mandioca (SC) — alguns com bônus que ultrapassam 60%.

Clique aqui para acessar a lista com todos os produtos contemplados neste mês e os percentuais de bônus.

_________________