Por Ana Paula Batalha

TJAC – O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), com apoio do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC), lançou uma página onde os eleitores podem ver as fotos dos candidatos e candidatas à eleição de juiz de paz, além dos locais de votação.

Pela primeira vez, os acreanos vão escolher diretamente, por voto secreto, quem vai atuar como juiz ou juíza de paz em cada comarca. A eleição, prevista na Constituição de 1988, define mandatos de quatro anos para os escolhidos, responsáveis por celebrar casamentos, habilitações matrimoniais e conciliações.

A votação será no dia 30 de novembro, das 8h às 17h, em todos os 22 municípios do estado. São 25 vagas disponíveis, e vence quem tiver o maior número de votos em cada comarca. O voto é facultativo, como nas eleições para conselheiros tutelares.

Equipes do TJAC e da Justiça Eleitoral estão vistoriando os locais de votação para garantir estrutura e agilidade no processo. O pleito marca um passo importante na ampliação da participação popular e na transparência do Judiciário.

Clique aqui e conheça os candidatos e locais de votação

