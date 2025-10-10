ABDI premia com R$ 55 mil melhor café do Acre

Patrocinadora oficial do concurso, ABDI premiou vencedor com R$ 55 mil.

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) premiou, nesta sexta-feira, 10, o vencedor da 3ª edição do Concurso de Qualidade do Café do Estado do Acre – QualiCafé 2025. O produtor José Oliveira, do município de Xapuri, levou para casa R$ 55 mil.

O segundo lugar foi para o município de Assis Brasil. O produtor Valderi Cunha ganhou R$ 29 mil. Raimundo da Silva, do município de Acrelândia, foi o terceiro colocado e recebeu R$ 14 mil.

Organizado pela Secretaria de Estado de Agricultura do Acre (SEAGRI), o concurso tem como objetivo incentivar a produção de cafés de alta qualidade, promover práticas agrícolas sustentáveis e fortalecer a cultura do café no estado. A ABDI, por sua vez, foi a patrocinadora oficial do evento, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento da cafeicultura na região.

Segundo a diretora de Economia Sustentável e Industrialização da Agência, Perpétua Almeida, a premiação é uma forma de reconhecer o trabalho dos produtores locais e impulsionar a cafeicultura no estado.

“O compromisso da ABDI, em nome do governo do presidente Lula, vai muito além de premiar o melhor café. Já entregamos a primeira indústria de beneficiamento no Juruá e vamos entregar mais duas para o café, em Capixaba e Acrelândia. Mas industrializar é só uma parte do nosso projeto”.

E acrescentou: “Em parceria com o IFAC, vamos criar um laboratório de análise de solo para aumentar a produção e formar os primeiros baristas do estado. Estamos fortalecendo toda a cadeia, do plantio à xícara, para garantir mais dinheiro no bolso do produtor e transformar o potencial do Acre em realidade”.

A governadora em exercício, Mailza Assis, agradeceu o apoio e destacou o trabalho em parceria com a Agência.

“Por meio de planejamento, estamos fazendo da cafeicultura um caminho de prosperidade, especialmente para o agricultor familiar. O café é a cultura ideal para a nossa vocação de economia sustentável, permitindo que uma família, com poucos hectares, viva com dignidade e realize seus sonhos, provando que é possível unir produção, bem-estar social e preservação da floresta”, afirmou.

O melhor café do Acre

“A gente trabalha pra isso. Quero agradecer a Deus e a ABDI que sempre apoia a cafeicultura, que está com força no nosso Acre. E isso pra gente é muito importante”, afirmou o grande vencedor do concurso.

O provador de café Janderson Dazelen elogiou todos os cafés selecionados. “Foi a primeira vez, e eu já provei em vários concursos, inclusive o Concurso Nacional, que é o Coffee of the Year, o melhor café do ano no Brasil. Para a minha surpresa e dos provadores, nunca num concurso de qualidade nós provamos tantos bons cafés. Praticamente todos os cafés eram especiais”, disse.

Participaram da final 15 produtores que se destacaram pela qualidade excepcional de seus grãos. São eles: Daniel da Silva Cardoso (Porto Acre), Elizângela Barbosa da Silva (Brasileia), Felipe de Lara Caffer (Acrelândia), Francisco das Chagas Cardoso (Assis Brasil), Francisco Romoaldoda Silva (Mâncio Lima), Gabriela de Freitas Tavares (Rio Branco), José Sebastião de Oliveira (Xapuri), Lucas Silva dos Santos (Brasileia), Luiz Ferreira das Chagas (Cruzeiro do Sul), Marcos Araújo Lima (Cruzeiro do Sul), Maria do Socorro Pontes de Souza (Porto Acre), Patrick Souza da Silva (Porto Acre), Raimundo Nascimento da Silva (Acrelândia), Valderi da Silva Cunha (Assis Brasil), Vanderlei de Lara (Acrelândia).

ABDI e o apoio à cafeicultura acreana

No Acre, além do patrocínio ao QualiCafé, a Agência inaugurou o maior Complexo Industrial do Café da Região Norte, em Mâncio Lima. O objetivo do projeto é implementar um modelo cooperativista socioeconomicamente sustentável de beneficiamento do grão, proveniente de culturas familiares da região do Vale do Juruá.

Segundo levantamento da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC), contratada para acompanhar os impactos da iniciativa, foram gerados 2 mil empregos diretos e indiretos na região. A arrecadação do município subiu 40% e a renda dos produtores aumentou mais de 30%.

Além disso, a Agência está em tratativas com a Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) para ampliação do investimento na cadeia produtiva em outros municípios. A nova fase do projeto prevê a construção de mais duas indústrias de café no estado — em Capixaba e Acrelândia.

(Da ABDI)

(…)