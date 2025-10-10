Há sinais de mudança no ar — literalmente.
Depois de sete anos, a televisão pública do Acre voltou a transmitir…
Antiga TV Aldeia agora se chama TV Nova Aldeia.
Retomada nasceu da união entre a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a Universidade Federal do Acre (Ufac) e o GdA, com investimento de R$ 1,25 milhão…M
Multiprogramação traz quatro canais: TV Brasil/TV Aldeia, Canal Gov, Canal Educação e Canal Saúde.
A Ufac cuidará da produção local, com conteúdos voltados à realidade e à cultura acreana…
