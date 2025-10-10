Dedico este flamenco(com verniz afro e pitadas de rumba) à Deyse Maria…
Mayel Jimenez…nascido na França, radicado na España…
E a música de hoje, lançada há seis anos, nunca tocou nas rádios do Brasil..
A internet permite viajar pelo mundo sem sair de casa…a leitura, também.
Versos fundamentais:
//Te voy a comprar un regalo
//Pa’ que lo puedas llevar
//Y que la gente lo vea
//Que yo también sé amar
//Te compraré un collar de diamantes
//Para que la gente lo vea
//Que yo también sé amar
//Ay ay ay ay
Y comparto com vos primeiro aqui…no Insta e depois a íntegra de El regalo(o presente).
E aqui, versão original…El Regalo(o presente)
J R Braña B.
