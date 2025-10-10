O Horto Florestal, em Rio Branco, recebeu nesta sexta-feira (10) uma edição especial da Defensoria Itinerante, voltada à pessoa idosa. A iniciativa da Defensoria Pública do Acre (DPE/AC) realizou mais de 300 atendimentos em saúde, cidadania e assistência jurídica.

Entre os participantes estava Carmelita Araújo de Freitas, 77 anos, que saiu de casa cedo para aproveitar o mutirão. “Fui bem atendida e me senti acolhida. É bom resolver as coisas e ainda conversar com outras pessoas”, contou.

O público também participou de atividades culturais e musicais, encerrando a manhã com café e celebração.

(Diretoria de Comunicação)

____________