A fome diminuiu em todas as regiões do Brasil entre 2023 e 2024, segundo a pesquisa do IBGE baseada na Escala Brasileira de Insegurança Alimentar (Ebia). O país atingiu o menor nível de insegurança alimentar grave da série histórica.

O Nordeste teve a maior queda: de 6,3% para 4,8%. No Norte, o índice passou de 7,7% para 6,3%. O Centro-Oeste reduziu de 3,6% para 2,8%; o Sudeste, de 2,9% para 2,3%; e o Sul, de 2% para 1,7%.

No total, mais de dois milhões de brasileiros deixaram a fome. O número de domicílios com alimentação garantida subiu de 72,4% para 75,8%. O Nordeste também liderou o aumento de lares com segurança alimentar, que passou de 61,1% para 65,2%.

Segundo o ministro Wellington Dias, os resultados refletem o avanço das políticas públicas reunidas no Plano Brasil Sem Fome.

Santa Catarina registrou o menor índice de insegurança alimentar (9,4%) e Roraima, o maior (43,6%).

