O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta sexta-feira (10) um novo modelo de crédito imobiliário que passa a atender também a classe média.

A mudança reorganiza os recursos da poupança, aumenta o teto do financiamento e busca atender trabalhadores que não se encaixam nas faixas do Minha Casa, Minha Vida.

“É para quem trabalha, mas ainda não tem a sua casa com dignidade”, disse Lula durante o evento Incorpora 2025, em São Paulo.

O novo modelo terá transição gradual até 2027 e promete ampliar o acesso à moradia, reduzir burocracia e aumentar a competição entre bancos.

