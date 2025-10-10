Entrou em vigor a Lei 15.234, que aumenta a pena para quem fornecer álcool ou drogas a menores de 18 anos. Antes, a detenção ia de 2 a 4 anos; agora, se o menor consumir, a pena pode subir de um terço até a metade, dependendo do dano causado.

O projeto, de autoria da deputada Laura Carneiro (PSD-RJ), foi aprovado pelo Senado com parecer favorável das Comissões de Direitos Humanos e Constituição e Justiça, relatado pelas senadoras Damares Alves e Margareth Buzetti.

Levantamento do IBGE de 2021 mostra que mais de um terço dos adolescentes de 13 e 14 anos já experimentou álcool. Segundo Damares Alves, quanto mais cedo o consumo, maiores os riscos de dependência e acidentes graves.

A lei foi publicada no Diário Oficial da União desta semana.

(Agência Senado)

