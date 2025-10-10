PMRB – Com investimento federal de mais de R$ 44,7 milhões, foi assinada nesta quinta-feira (9) a ordem de serviço para a construção de 58 pontes pré-moldadas em municípios do Baixo Acre. Os recursos são oriundos de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar e serão executados pelo Deracre, em parceria com prefeituras locais.

As obras visam melhorar o acesso nas zonas rurais, facilitar o transporte de moradores e o escoamento da produção agrícola — pontos críticos em períodos de chuvas.

Os municípios contemplados são Rio Branco, Porto Acre, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Acrelândia, Bujari e Capixaba.

