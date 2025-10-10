Por Fhaidy Acosta

Sesacre – O GdA, em parceria com o Ministério da Saúde, lançou nesta sexta-feira (10) a unidade móvel do programa “Agora Tem Especialistas” no estacionamento da Ufac, em Rio Branco.

A carreta da Saúde da Mulher oferece consultas em ginecologia e mastologia e exames preventivos, atendendo mulheres da capital e do interior cadastradas na fila do SUS. O objetivo é reduzir filas e agilizar o acesso a atendimento especializado.

“O paciente não é do Município, do Estado ou da União. Esta parceria entre GdA e Governo Federal fortalece o SUS e garante atendimento rápido e eficiente”, afirmou o secretário de Saúde, Pedro Pascoal.

Segundo o superintendente do Ministério da Saúde no Acre, Pedro de Oliveira, a unidade agiliza todo o processo, do diagnóstico ao início do tratamento, com encaminhamento imediato ao Hospital de Amor, quando necessário.

Desde 2019, o Acre já realizou mais de 55 mil cirurgias. Com a carreta, o atendimento especializado se aproxima ainda mais da população, reforçando ações do Outubro Rosa e a prevenção de doenças femininas.

