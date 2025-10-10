Coluna de sexta-feira
-Em outubro, a fênix…
(…)
Conab - Os produtores de açaí do Acre estão entre os beneficiados pela nova lista do Programa de Garantia de...
PMRB - Com investimento federal de mais de R$ 44,7 milhões, foi assinada nesta quinta-feira (9) a ordem de serviço...
Bem. Até as formigas em Sena Madureira sabem que secretários do prefeito Gehlen não fazem o que bem entendem. Isso...
GdA - Ampliando a comunicação pública, na tarde desta quinta-feira, 9, o governo do Acre, em comunhão com a Universidade...
Mais uma sessão que não acaba bem em Sena Madureira. Dois vereadores quase vão as vias de fato... Na verdade,...
