A cena do filme ‘Annie Hall’ entre Diane Keaton e Wood Allen, que no Brasil teve o título ‘Noivo Neurótico, Noiva Nervosa’.
Diane Keaton foi uma das grandes do cinema…ela morreu hoje, aos 79 anos.
Assista à cena com eles usando um conversível da Volkswagen 1.973.
Os dois (Diane e Wood Allen) foram monstros da sétima arte e fizeram história no cinema.
Vi vários filmes com eles nos tempos (70, 80, 90) em que ainda via tv com frequência.
J R Braña B.
