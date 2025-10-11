A cena do filme ‘Annie Hall’ entre Diane Keaton e Wood Allen, que no Brasil teve o título ‘Noivo Neurótico, Noiva Nervosa’.

Diane Keaton foi uma das grandes do cinema…ela morreu hoje, aos 79 anos.

Assista à cena com eles usando um conversível da Volkswagen 1.973.

Os dois (Diane e Wood Allen) foram monstros da sétima arte e fizeram história no cinema.

Vi vários filmes com eles nos tempos (70, 80, 90) em que ainda via tv com frequência.



J R Braña B.

(…)

Anúncio pessoal grátis – envie para o e-mail: oestadoacre@gmail.com

(…)