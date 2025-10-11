Por Marinara Lusvardi

PMRB – O Parque Chico Mendes será o ponto de encontro das famílias neste domingo (12), com uma programação especial para o Dia das Crianças. A Prefeitura de Rio Branco organizou atividades gratuitas que unem lazer, natureza e aprendizado.

O evento acontece em dois períodos: das 9h às 11h30 e das 14h às 16h30. Entre as atrações estão o tradicional Banho de Alegria com o Corpo de Bombeiros, às 10h30 e 15h30, oficinas com elementos da natureza, brinquedos cantados, pintura facial e o Cinema Ambiental, com exibição de curtas educativos.

O zoológico e a praça de alimentação também estarão abertos, completando o clima de diversão ao ar livre.

A iniciativa é da Prefeitura de Rio Branco, com apoio de várias secretarias e da Fundação Garibaldi Brasil.

