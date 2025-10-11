Por Geyse Negreiros

ANA – A obra que melhora o acesso ao Centro de Iluminação Cristã Luz Universal (CICLU) – Alto Santo, em Rio Branco, foi concluída e entregue nesta sexta-feira (9). O investimento de R$ 900 mil, resultado de emenda da ex-deputada federal Perpétua Almeida, foi executado pelo Deracre.

O projeto contemplou pavimentação, calçadas, guarita, pórtico de entrada, reconstrução parcial do muro e instalação de placas solares, com atenção à preservação da arquitetura original do espaço — reconhecido como patrimônio histórico e religioso do Acre.

Durante a entrega, a governadora em exercício Mailza Assis destacou que a obra reflete o compromisso de fortalecer parcerias com comunidades tradicionais. “Trata-se de uma intervenção que respeita a história e melhora as condições de quem vive e visita o Alto Santo”, afirmou.

A ex-deputada Perpétua Almeida, autora da emenda, lembrou que o recurso atendeu a um pedido antigo da comunidade. Também participaram do ato Madrinha Peregrina, viúva de Mestre Irineu, o coordenador do centro Toinho Alves e a presidente do Deracre, Sula Ximenes.

______________________