Em Sena não há partidos, há grupos familiares que se juntam e criam agremiações políticas…

E o povo embarca porque não há opção.

Natural…e sem novidade…

Hoje a oposição mostrou que continua viva…

E foi a campo com o velho e ‘eficaz’ assistencialismo numa terra onde a dificuldade da maioria é conhecida…

Poderia vir a público, fazer um mea-culpa – e dizer que lhe faltou um programa de desenvolvimento de fato quando esteve no poder por oito looongos anos…

E parece que continua a não ter um programa…

É sintomática a frase do deputado do vídeo: ‘no próximo ano teremos boas novidades….(por que só em 2026…?)

Ações esporádicas – desse tipo aqui do vídeo – não aponta para o futuro….

É imediatismo político pensando apenas nas eleições do próximo ano…

É muito pouco.

Por outro lado, mesmo essas ações eventuais da oposição, força o prefeito atual correr contra o tempo.

Isso é bom.

O executivo(o prefeito), tem que estar sempre sob pressão mesmo.

Assim é a política…

Desde sempre que cobro aqui um plano de desenvolvimento claro para Sena.

Que retire a cidade do século passado…e a alce ao século 21.

Cultura(festivais de música e arte diversas, São João, Semana Pe. Paolino), economia, juventude, educação(área de matemática), saúde(modelo eficaz de atendimento público), obras(Orla, Casas, Nova Sede da prefeitura, Rua Pe. Egídio, Mercado Central, Arborização urbana e Parque ecológico, Sistema interno de transporte coletivo entre bairros e centro)….e…anote….tecnologia(internet pode ser o futuro de Sena)

Sena tem um potencial para Cultura que nunca foi compreendido como vetor de impulso do município.

Cuida, Gehlen.!



J R Braña B.

