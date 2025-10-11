Em Sena não há partidos, há grupos familiares que se juntam e criam agremiações políticas…
E o povo embarca porque não há opção.
Natural…e sem novidade…
Hoje a oposição mostrou que continua viva…
E foi a campo com o velho e ‘eficaz’ assistencialismo numa terra onde a dificuldade da maioria é conhecida…
Poderia vir a público, fazer um mea-culpa – e dizer que lhe faltou um programa de desenvolvimento de fato quando esteve no poder por oito looongos anos…
E parece que continua a não ter um programa…
É sintomática a frase do deputado do vídeo: ‘no próximo ano teremos boas novidades….(por que só em 2026…?)
Ações esporádicas – desse tipo aqui do vídeo – não aponta para o futuro….
É imediatismo político pensando apenas nas eleições do próximo ano…
É muito pouco.
Por outro lado, mesmo essas ações eventuais da oposição, força o prefeito atual correr contra o tempo.
Isso é bom.
O executivo(o prefeito), tem que estar sempre sob pressão mesmo.
Assim é a política…
Desde sempre que cobro aqui um plano de desenvolvimento claro para Sena.
Que retire a cidade do século passado…e a alce ao século 21.
Cultura(festivais de música e arte diversas, São João, Semana Pe. Paolino), economia, juventude, educação(área de matemática), saúde(modelo eficaz de atendimento público), obras(Orla, Casas, Nova Sede da prefeitura, Rua Pe. Egídio, Mercado Central, Arborização urbana e Parque ecológico, Sistema interno de transporte coletivo entre bairros e centro)….e…anote….tecnologia(internet pode ser o futuro de Sena)
Sena tem um potencial para Cultura que nunca foi compreendido como vetor de impulso do município.
Cuida, Gehlen.!
J R Braña B.
(…)
