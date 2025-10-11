Este blog já havia cobrado há anos que Sena Madureira precisa ter o Sesc, o Senai e o Senac.

Cultura, Serviços e Formação de profissionais da indústria.

Ainda não está amarrado, mas a prefeitura pôs no radar o Sesc…

Que chegue logo!

E ainda:

Que o novo bairro na cidade tenha a infraestrutura que o prefeito anuncia…que seria, a nosso ver – saneamento básico (água potável, esgoto e coleta de lixo), energia elétrica e iluminação pública, rede de transporte público(Sena não tem transporte público entre bairros e centro, mas poderia inaugurar o sistema), além de serviços de saúde, educação, segurança e opções de lazer. Mais: instalação de redes de telecomunicações, áreas comerciais e equipamentos urbanos(em praça, parque) que tornam a vida no bairro com qualidade e dignidade.

E que esse restinho de verde que aparece no vídeo acima seja preservado, inclusive amparado em Lei com aprovação na câmara de vereadores… Sem verde não há vida…

J R Braña B.

(…)

