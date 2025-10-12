Austrália avançou em direção à responsabilização internacional.

O país estuda abrir investigações contra cidadãos com dupla nacionalidade que participaram das Forças de Defesa de Israel durante o genocídio em Gaza.

Proposta é direta: quem esteve envolvido deve ser tratado como criminoso de guerra.

Decisão coloca a Austrália entre poucos governos dispostos a enfrentar esse peso político e moral do genocídio em gaza.

Veja.

Por Maria Lúcia