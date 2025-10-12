Austrália avançou em direção à responsabilização internacional.
O país estuda abrir investigações contra cidadãos com dupla nacionalidade que participaram das Forças de Defesa de Israel durante o genocídio em Gaza.
Proposta é direta: quem esteve envolvido deve ser tratado como criminoso de guerra.
Decisão coloca a Austrália entre poucos governos dispostos a enfrentar esse peso político e moral do genocídio em gaza.
Veja.
___________
Anúncio pessoal grátis – envie para o e-mail: oestadoacre@gmail.com
Por Maria Lúcia