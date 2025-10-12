Média nacional: R$ 2.850

Grifo meu: pouco mais de Mil Dólares…O que ainda é pouco….Nova Lima, nos arredores da BH, é a cidade da moda nas Minas Gerais…Junto com Lagoa Santa, outro município acima da média nas condições e qualidade de vida humana.

Grifo meu 2: qual é o salário médio dos trabalhadores no Acre, em Sena?….Não ultrapassa R$ 2,3 mil….

Grifo meu 3: salário mínimo no Brasil, segundo o Dieese, deveria serR$ 7.147,9 (ou 1,3 mil Dólares)…E lembre que ficou 4 anos, no governo Bolsonaro, sem aumento real.



