IBGE via Infomaney – Os moradores do município de Nova Lima, em Minas Gerais, recebiam a maior renda média do trabalho em todo o país, R$ 6.929 mensais, em valores nominais, ou seja, sem correção pela inflação, segundo os resultados preliminares do Censo Demográfico 2022 sobre Trabalho e Rendimento, divulgados nesta quinta-feira, 9, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Maiores salários médios por cidade — Brasil
- Nova Lima (MG) – R$ 6.929
- São Caetano do Sul (SP) – R$ 6.167
- Santana de Parnaíba (SP) – R$ 6.081
- Petrolândia (SC) – R$ 5.989
- Vespasiano Corrêa (RS) – R$ 5.779
- Tunápolis (SC) – R$ 5.417
- Marema (SC) – R$ 5.395
- Niterói (RJ) – R$ 5.371
- Nova Ramada (RS) – R$ 5.328
- Vitória (ES) – R$ 5.242
- Média nacional: R$ 2.850
(…)
Grifo meu: pouco mais de Mil Dólares…O que ainda é pouco….Nova Lima, nos arredores da BH, é a cidade da moda nas Minas Gerais…Junto com Lagoa Santa, outro município acima da média nas condições e qualidade de vida humana.
Grifo meu 2: qual é o salário médio dos trabalhadores no Acre, em Sena?….Não ultrapassa R$ 2,3 mil….
Grifo meu 3: salário mínimo no Brasil, segundo o Dieese, deveria serR$ 7.147,9 (ou 1,3 mil Dólares)…E lembre que ficou 4 anos, no governo Bolsonaro, sem aumento real.
J R Braña B.
(…)
(…)