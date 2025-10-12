Coluna de Pe. Massino neste domingo
(…)
Anúncio pessoal grátis – envie para o e-mail: oestadoacre@gmail.com
(…)
Coluna de Pe. Massino neste domingo
(…)
Anúncio pessoal grátis – envie para o e-mail: oestadoacre@gmail.com
(…)
Austrália avançou em direção à responsabilização internacional. O país estuda abrir investigações contra cidadãos com dupla nacionalidade que participaram das...
Angus Crawford Equipe de investigação da BBC _______________ O algoritmo do TikTok recomenda pornografia e conteúdo sexualizado para contas de...
Filme do ICL Foi um parto o ICL conseguir pôr no ar esse documentário...foi censura de tudo quanto foi jeito...
PMRB - A Prefeitura de Rio Branco esclarece que a demolição no Centro foi realizada em cumprimento a decisão judicial,...
Martinho da Vila. Ícone da música boa... Patrimônio do Brasil. //Versos fundamentais: //Surgi nadando //Na bolsa d'água //E dei um...
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.
oestadoacre.com
E-mail: oestadoacre@gmail.com
Ajude manter oestadoacre - Pix chave: oestadoacre@gmail.com
Resp - J R Braña B.