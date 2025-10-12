O governo extremista argentino de Javier Milei comemorou o dia do Respeito Pela Diversidade Cultural que se celebra nesta 12 de outubro com um insano vídeo em que critica os povos originários que habitaram e habitam as Américas e destaca a figura do colonizador Italiano (a serviço da Coroa Española) Cristovão Colombo.

Uma vergonha histórica desse governo antinacional da Argentina.

O vídeo abaixo foi publicado, pasme, no perfil oficial da Casa Rosada, no X(ex-Twitter).

