g1 – O Acre é o segundo estado do Brasil onde mais se pedala para ir ao trabalho, segundo o Censo 2022 do IBGE. Quase 13,3% dos deslocamentos são feitos de bicicleta — índice menor apenas que o do Amapá, com 17,4%.

O levantamento também aponta que o uso do transporte coletivo no Acre é um dos menores do país: só 7,1% dos trabalhadores vão de ônibus. Rondônia (4,2%) e Roraima (5,9%) têm índices ainda mais baixos.

Os principais meios de transporte usados pelos acreanos são a motocicleta (32,6%), o carro (25,4%) e a caminhada (17%). A maioria dos trabalhadores leva até 30 minutos para chegar ao trabalho, especialmente os que usam moto ou carro.

Já quem vai a pé costuma gastar até 15 minutos, enquanto usuários de ônibus enfrentam trajetos mais longos — mais de 60% levam entre 30 minutos e 2 horas.

