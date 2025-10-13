Por Lilian Camargo

A carreta do programa Agora Tem Especialista já está em funcionamento em Rio Branco, oferecendo consultas de ginecologia e mastologia. O objetivo é reduzir a fila de espera de mulheres que aguardavam atendimento no SUS.

Os atendimentos não são abertos ao público — apenas para pacientes que já estavam cadastradas e foram pré-agendadas pela Regulação Estadual de Saúde.

O serviço funciona por 20 dias na capital, de segunda a sexta-feira. A mastologia é atendida nas segundas, quintas e sextas, e a ginecologia nas terças e quartas. Exames como mamografia e ultrassonografia podem ser feitos na hora, dentro da própria unidade.

O programa é uma ação do Ministério da Saúde em parceria com os Estados, voltada para ampliar o acesso a especialistas e diminuir o tempo de espera no SUS.



