Conaci – A Controladoria-Geral do Estado do Acre (CGE-AC) lançou o Manual para Classificação das Informações em Grau de Sigilo e promoveu a capacitação sobre o Guia de Transparência Ativa, com servidores de diversos órgãos estaduais.

A iniciativa, conduzida pela Diretoria de Transparência e Integridade (DIRTI/CGE), reforça a aplicação da Lei de Acesso à Informação e busca padronizar como os órgãos públicos disponibilizam dados de interesse coletivo nos portais institucionais.

Durante o encontro, foram discutidos desafios e soluções para melhorar a gestão e a atualização dos conteúdos, além de apresentar o manual como ferramenta essencial para garantir segurança jurídica e uniformidade no tratamento das informações públicas e sigilosas.

A controladora-geral Mayara Cristine Bandeira de Lima destacou que o evento marca um avanço na consolidação da transparência como valor institucional e na construção de uma gestão pública íntegra e próxima do cidadão.

Também participaram como palestrantes Marcus Venicius Nunes da Silva, diretor de Transparência e Integridade; Vangela Nogueira de Oliveira Maquiné, chefe da UNICI; e Maria de Lourdes Soares Ferreira, do Núcleo do Portal de Transparência.

