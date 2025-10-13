Por Ingrid Andrade

O GdA mantém abertas as inscrições para a palestra “O Desafio da Educação no Século XXI”, com Cláudia Costin, referência nacional em políticas educacionais. A atividade faz parte do Mês do Servidor, promovido pelas secretarias de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE).

O evento acontece em duas cidades: 14 de outubro, às 8h, no auditório do Sebrae, em Rio Branco, e 16 de outubro, às 8h, no Teatro dos Náuas, em Cruzeiro do Sul. As inscrições são gratuitas e limitadas, pelo link biolink.info/sead.

A programação inclui também o Sarau do Servidor, com edições em Cruzeiro do Sul (17/10) e Rio Branco (24/10). Para participar, basta se inscrever:

Cruzeiro do Sul: forms.gle/vffkt3UwW6M7etBe6 (até 15/10)

Rio Branco: forms.gle/pUB451npZCCo3cqq5 (até 22/10)

