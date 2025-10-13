Sena Madureira ferve neste começo de noite sobre uma suposta exoneração do secretário municipal de Saúde, Nelson Sales.

Por enquanto só especulação e barulho nas redes antissociais do município.

oestadoacre tenta confirmar com o próprio secretário, mas até agora não recebemos o retorno de Nelson.

Vamos aguardar um posicionamento do próprio secretário e da prefeitura de Sena ainda hoje ou amanhã, terça-feira, de forma oficial.

Em tempo: Nelson largou um cargo no Iapen e entrou na campanha via convite de um aliado do então candidato Gehen.



J R Braña B.

(…)

