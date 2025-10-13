Prefeitura – Neste final de semana, o Cruzeirão foi palco da abertura da 3ª Copa de Futebol Master Rei Pelé, organizada pela Prefeitura de Cruzeiro do Sul, via Diretoria de Esportes e Lazer.

A partida inicial terminou com vitória do Club dos 40 por 2 a 0 sobre o Atlético Moa.

O evento reuniu torcedores, com sorteios de pix e distribuição de chocolates para as crianças presentes.

Para Gilvan Ferreira, diretor de Esportes e Lazer, a competição reforça a importância do esporte na região. “É uma grande festa para a torcida e para os atletas que já fizeram história no nosso futebol. O prefeito Zequinha Lima apoia a continuidade dessas competições”, destaca.

