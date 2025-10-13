Por Katia Farias

PMRB – Em clima de alegria e descontração, a Prefeitura de Rio Branco promoveu, no domingo (12), uma programação especial em comemoração ao Dia das Crianças. A festa aconteceu no Parque Ambiental Chico Mendes e reuniu centenas de famílias para uma tarde repleta de brincadeiras, atividades lúdicas, praça de alimentação e momentos de lazer em contato direto com a natureza.

A secretária adjunta de Meio Ambiente, Charlene Lima, destacou a importância da ação, que contou com o apoio de diversas secretarias municipais. “É uma realização da Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Parque Chico Mendes. Não foi apenas a Secretaria de Meio Ambiente, mas várias secretarias que colaboraram para que hoje tivéssemos esse dia lúdico, com brincadeiras, diversão para as crianças e muitas famílias reunidas. Se você observar, tem famílias fazendo piqueniques, relaxando e curtindo a natureza, que é o mais importante: proporcionar às crianças esse contato direto com o meio ambiente”, ressaltou.

Entre os participantes, Valmor Zirmerman aproveitou a oportunidade para fazer um piquenique com a família e destacou estar muito satisfeito com o momento.

“Momentos como esse fortalecem os laços familiares e permitem aproveitar melhor os espaços públicos da cidade. É muito bom poder reunir a família em um ambiente agradável e seguro como este. Isso faz toda a diferença no nosso dia a dia”, afirmou.

Já José Nascimento destacou a importância da data como um momento de união e confraternização. “Vim aqui para aproveitar o Dia das Crianças, trazer os pequenos para brincar, tomar um banho e almoçar por aqui. Estou muito feliz, minha família está toda reunida. Esse dia está maravilhoso. Parabéns aos organizadores”, comemorou.

Com clima de festa, adultos e crianças participaram juntos das atividades. “Aqui todo mundo volta a ser criança. Tem adulto que está se divertindo mais do que as próprias crianças, eu sou uma delas. A gente só tem a agradecer ao prefeito e a todos os funcionários do Parque Chico Mendes e das secretarias envolvidas. Estão todos de parabéns por esse lindo evento”, completou Charlene.

Ao final da festa, crianças e adultos se refrescaram com um animado banho de mangueira oferecido pelo carro do Corpo de Bombeiros, encerrando a programação com muita diversão e sorrisos.

A iniciativa reforça o compromisso da Prefeitura de Rio Branco em promover lazer, convivência familiar e educação ambiental para a população da capital acreana.