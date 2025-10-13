A Folha de S.Paulo lançou uma série de reportagens sobre o uso de emendas parlamentares em obras que resultaram em desmatamento e danos ambientais no Acre.

No primeiro capítulo, o jornal mostra o caso do deputado federal Zezinho Barbary (PP-AC), que, segundo a reportagem, abriu uma estrada durante sua gestão como prefeito de Porto Walter com máquinas adquiridas por meio de emendas parlamentares.

A via — conhecida como ramal Barbary — atravessa áreas de floresta e chegou a atingir território indígena, conforme documentos citados pela Folha.

A série, intitulada “Poder e Devastação”, conta com apoio da Rainforest Investigations Network (Rede de Investigações sobre a Floresta Tropical) e do Pulitzer Center, investiga como o poder público pode, direta ou indiretamente, contribuir para a destruição ambiental na Amazônia acreana.

Ainda conforme a reportagem, Barbary afirmou ao jornal que “faria tudo de novo” e classificou como “burocracia” as exigências da lei ambiental. O deputado negou ter atuado em benefício próprio.

