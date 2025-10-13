FUG – A Fundação Ulysses Guimarães do Acre (FUG-AC) amplia seu alcance e compromisso com a formação cidadã ao realizar, pela primeira vez, ações educativas diretamente em território indígena. A iniciativa marca um momento histórico para a instituição, que tem levado conhecimento e qualificação a todas as regiões do estado.

No dia 10 de outubro, a equipe da FUG esteve na Aldeia Morada Nova, no município de Feijó, onde foi recebida pelo Cacique Brandão e pelos membros da etnia Shanenawa. Durante a visita, foi promovido o curso “Dicção e Oratória, Política e Democracia”, voltado ao fortalecimento das lideranças locais e à valorização do diálogo como ferramenta de transformação social.

Com essa ação, a Fundação fortalece a missão de promover educação política inclusiva, levando oportunidades de aprendizado e participação democrática a comunidades que historicamente estiveram distantes dos espaços formais de formação. A iniciativa ainda simboliza o compromisso da FUG com a diversidade e a representatividade, aproximando o conhecimento das realidades locais e contribuindo para o empoderamento dos povos indígenas do Acre.

Veja mais fotos: