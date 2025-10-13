Por Lamlid Nobre

Segov – Sena Madureira recebe no dia 30 de outubro o programa Desperte a Liderança que Existe em Você, iniciativa do GdA por meio da Secretaria de Governo (Segov). O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado na escola Dom Júlio Mattioli, a partir das 14h.

A programação inclui três oficinas: Comunique para liderar, Fábrica de Ideias (inovação e criatividade) e Faça sua renda acontecer (empreendedorismo).

A ex-jogadora Hortência Marcari, campeã mundial de basquete, encerra o encontro com a palestra “Lições de uma vida: estratégias, valores e atitudes de uma campeã”.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, afirma que o objetivo do programa é estimular o desenvolvimento de lideranças locais e aproximar o governo das comunidades.

“Queremos mostrar que a liderança está em todos os espaços — na escola, no trabalho e na comunidade”, disse Calixto.

