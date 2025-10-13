Ifac – O campus Xapuri do Instituto Federal do Acre (Ifac) está em obras desde agosto e deve concluir a reforma até maio de 2026. O investimento de R$ 1.615.600,33, com recursos do próprio campus e da Reitoria, tem foco na recuperação da infraestrutura e na adequação das instalações às normas de segurança e acessibilidade.

Entre os serviços estão a reconstrução do muro, recuperação do estacionamento, troca de telhas, portas e janelas, ajustes nas redes elétrica e hidráulica, assentamento de revestimentos e pintura geral. As salas de aula concentram as principais intervenções, com readequações funcionais e sem ampliação de espaço.

O diretor-geral do campus, Sérgio Luiz Pereira Nunes, afirma que a reforma busca resolver problemas estruturais e melhorar as condições de trabalho e estudo. Já o reitor do Ifac, Fábio Storch, destaca que o investimento faz parte do plano de manutenção e modernização dos campi da instituição.

Uma segunda etapa de obras está prevista para atender áreas que ficaram fora desta fase.

_____________