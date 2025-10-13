Por Clícia Araújo

SEE – A Escola Indígena Nova Moema, localizada na terra indígena da Aldeia Nova Moema, zona rural de Santa Rosa do Purus, recebeu um importante reforço para a melhoria das condições de ensino e aprendizagem.

O GdA, por meio da Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEE), entregou à unidade um poço novinho, garantindo o abastecimento de água potável para toda a comunidade escolar. A escola atende cerca de 35 estudantes do ensino fundamental, anos iniciais e do ensino médio.

Comprometida com a valorização da cultura e o fortalecimento da identidade dos estudantes, a Escola Nova Moema é um exemplo de educação indígena que alia saberes tradicionais ao ensino formal.

Atualmente, a unidade também passa por manutenção em sua estrutura física, com a construção de banheiros e outras melhorias que tornam o ambiente escolar mais acolhedor e funcional.

Água que transforma a rotina e a aprendizagem

A chegada do poço representa mais do que uma melhoria estrutural: é um avanço em dignidade e qualidade de vida.

Em regiões amazônicas como o município de Santa Rosa do Purus, escolas rurais e indígenas enfrentam desafios constantes decorrentes das condições climáticas, especialmente durante os períodos de seca, quando o acesso à água potável se torna escasso.

Além das longas distâncias e do difícil acesso, essas comunidades convivem com as particularidades da Amazônia, o que torna ações como a instalação de poços e a reestruturação dos espaços escolares essenciais para garantir o direito à educação em condições mais adequadas.

“Antes, não havia água nas torneiras e era preciso buscar em vertentes distantes da escola. Hoje, com a chegada da água, tudo muda: a rotina fica mais fácil, o ambiente mais saudável e a aprendizagem dos alunos melhora. É uma conquista que representa dignidade e cuidado com todos”, destacou Jekson Alencar, coordenador da Representação da SEE em Santa Rosa do Purus.

Mais investimentos nas unidades indígenas

Além da Escola Nova Moema, outras duas escolas indígenas do município passam por manutenção em suas estruturas físicas, e mais três unidades estão recebendo poços, totalizando quatro escolas abastecidas com água nas torneiras.

Conforme o Plano de Contratação Anual (PCA 2026), está prevista para o próximo ano a construção de uma Escola Polo no local, fortalecendo ainda mais o atendimento à comunidade indígena da região.

As obras integram o conjunto de ações do governo estadual voltadas à melhoria da infraestrutura das escolas públicas situadas em áreas rurais e indígenas do Acre.

____________

Anúncio pessoal grátis – envie para o e-mail: oestadoacre@gmail.com