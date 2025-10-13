Por Luana Lima

Secom – O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou neste final de semana, da premiação do 3º Concurso Qualicafé, evento que vem se consolidando como uma das principais vitrines da produção agrícola do Acre. A cerimônia, realizada no Afa Jardim, reuniu produtores, autoridades e representantes do setor agrícola, reafirmando o potencial do estado na produção de cafés robusta de alta qualidade.

Durante o evento, o prefeito destacou o papel do café como alternativa econômica sustentável para a agricultura familiar. “Eu sempre acreditei: o café é a grande alternativa, principalmente para a agricultura familiar. Estou feliz, o governo do Estado está fazendo de tudo o que pode para estimular o nosso produtor a produzir café e ganhar dinheiro, porque com café se ganha muito mais do que com boi, e desmata muito menos”, afirmou Tião Bocalom.

A vice-governadora Mailza também reforçou o compromisso do governo em apoiar o setor. “O governo do Estado está com essa missão, com esse propósito de investir mais, acreditando no nosso potencial, de que o Acre pode se desenvolver através de tantas culturas, especialmente a cultura do café”, destacou Mailza.

Segundo o secretário de Agricultura, José Luís Tchê, o concurso foi criado com o objetivo de valorizar o café acreano e incentivar a melhoria contínua da qualidade dos grãos.

“Nós mandamos os produtores para o Piauí, mandamos os produtores para o Rio Grande do Sul. Agora mandamos os produtores para Minas no ano passado, e este ano eles vão de novo. Levamos produtores para a Itália, para que possam entender aonde chega o café deles e o que podem trazer de bom para cá”, explicou Tchê.

Além das premiações, o Qualicafé representa um esforço conjunto para fortalecer a cafeicultura sustentável, gerar renda no campo e consolidar o café robusta amazônico como referência nacional e internacional.

Premiados do 3º Concurso Qualicafé

Nesta edição, o concurso premiou até o 15º colocado, reconhecendo o esforço e a dedicação dos produtores. Os cinco primeiros colocados foram:

José Sebastião de Oliveira (Xapuri) – R$ 55.000,00 Valderi da Silva (Assis Brasil) – R$ 29.315,15 e uma roçadeira ecológica Raimundo do Nascimento (Acrelândia) – R$ 14.100,00 Francisco das Chagas Cardoso (Assis Brasil) – R$ 14.000,00 Daniel de Souza (Porto Acre) – R$ 10.000,00

O vencedor, José Sebastião de Oliveira, expressou gratidão e emoção com o reconhecimento. “É uma emoção muito grande. Todo mundo espera por essa emoção, mas, como eu disse, é importante primeiramente entregar nas mãos de Deus, para que Ele faça o melhor. Não que eu seja melhor do que os outros, entendeu? A gente tenta fazer a nossa parte e trabalhar todos os dias”, afirmou o vencedor que ganhou o prêmio de R$ 55.000,00.

Com resultados expressivos e crescente participação, o Qualicafé reforça o compromisso do Acre com o desenvolvimento sustentável e a valorização do produtor rural, mostrando que o café robusta da Amazônia tem cada vez mais espaço no cenário nacional e internacional.