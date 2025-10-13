A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, neste final de semana, dois homens com mandados de prisão em aberto durante fiscalizações na BR-364, em Rio Branco.

Pela manhã, um motorista de caminhão foi detido após os policiais confirmarem que ele era procurado por lesão corporal com agravante.

Já à noite, outra equipe da PRF abordou um caminhão e descobriu que um dos passageiros tinha mandado de prisão por não pagar pensão alimentícia.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) e ficaram à disposição da Justiça.

