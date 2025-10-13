Por Bruna Feitosa

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), torna pública a abertura do Processo Seletivo Virtual Simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para estágio remunerado de estudantes de graduação. Abertura de cadastro de reserva para estágio remunerado voltado aos estudantes de graduação. A iniciativa contempla alunos de diversas áreas e está aberta a candidatos de todos os municípios do estado, com a formação profissional e o fortalecimento da Justiça em todas as regiões acreanas.

A inscrição no programa de estágio do Tribunal de Justiça do Estado do Acre poderá ser feita no período das 8 horas do dia 16 de outubro de 2025 até às 18 horas do dia 31 de outubro de 2025 (horário do Acre), no endereço: https://link.tjac.jus.br/estagio-superior-25.

O processo seletivo é destinado a estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC) e conveniadas com o Tribunal de Justiça do Estado do Acre, incluindo universidades, centros universitários e faculdades públicas e privadas que atuam no estado e em âmbito nacional, na modalidade presencial ou a distância.

Poderão participar do processo seletivo que objetiva a formação de cadastro de reserva para estágio remunerado aos estudante de graduação nas áreas de: Administração, Arquitetura, Ciências Biológicas, Ciência Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Fisioterapia, Gestão Jurídica e Notarial, História, Jornalismo, Letras, Logística, Matemática, Nutrição, Marketing e Publicidade, Pedagogia, Psicologia, Recursos Humanos, Serviço Social e Sistema de Informação.

Não poderão participar estudantes que, sejam policiais civis ou militares; possuam mandato eletivo federal, estadual, distrital ou municipal; estejam em outro estágio, exceto nos casos de estágio obrigatório (curricular); ou façam parte do quadro de servidores do Poder Judiciário do Estado do Acre.

O processo seletivo simplificado ocorre em etapa única, por meio de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório. As candidatas e os candidatos serão ranqueados em ordem decrescente por meio do índice de coeficiente de rendimento acadêmico acima de 2 (dois), levando-se em consideração a seguinte tabela de pontuação:

*Serão aceitos até 1 (um) certificados de 30h com pontuação individual de 1,0 ponto, conforme item 7.2.3. ** Serão aceitos até 2 (dois) certificados de 20h com pontuação individual de 0,5 pontos para cada certificado, conforme item 7.2.3.

*** Serão aceitos até 4 (quatro) certificados com pontuação individual de 0,25 pontos para cada certificado. O índice de Rendimento ou Coeficiente de Rendimento Acadêmico será pontuado da seguinte forma:

As candidatas e candidatos admitidos no processo seletivo terão o contrato com validade de 12 meses, contado a partir da data de publicação do primeiro ranking de classificados. Esse prazo poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período. O estágio terá modalidade presencial, jornada de 5 (cinco) horas diárias, conforme a necessidade do setor de locação e 25 (vinte e cinco) horas semanais, com uma bolsa-auxílio, de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoitos reais) mensais, com acréscimo do valor de auxílio-transporte.

As fases do processo seletivos serão publicadas conforme o edital e publicadas no site do TJAC, consoante o cronograma de datas do certame. Para mais informações ou dúvidas, as interessadas e interessados devem entra em contato com a subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Servidores (Suged) através do e-mail suged@tjac.jus.br.

